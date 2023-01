Rugby: 6 Nazioni; Italia prepara a Verona esordio con Francia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Comincia la marcia di avvicinamento della nazionale di rugby al match di domenica all'Olimpico con la Francia, esordio nel torneo Sei Nazioni 2023. Gli azzurri da oggi si allenano al Payanini Center di Verona dove resteranno fino a giovedì, quando nel pomeriggio si trasferiranno nella Capitale.

"Puntiamo molto a lavorare sui dettagli e sulle cose che possono fare la differenza ad alto livello - ha detto uno dei componenti dello staff tecnico guidato dal ct Kieran Crawley, Andrea Moretti, allenatore degli avanti -. Si tratta di un cambiamento di mentalità su cui a novembre abbiamo lavorato tanto e che proseguiremo nel corso del Sei Nazioni: tutto quello che faremo sul campo in allenamento dovremo ritrovarlo in partita".

"Il dna di questo gruppo mi piace molto - ha sottolineato ancora il tecnico -, l'individuo è a disposizione del collettivo. Attraverso il lavoro di squadra si raggiungono risultati. Ci sono ritorni importanti come quelli di Riccioni e Polledri: anche loro hanno portato tanta energia nei primi giorni di raduno. La Francia ha delle individualità di altissimo livello, cerca sempre di dominare gli avversari sia sulle fasi statiche sia nel gioco per linee dirette. Noi dovremo essere bravi nel non concedere troppo avanzamento agli avversari ed essere efficaci nel placcaggio" ha concluso Moretti. (ANSA).