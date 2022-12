Vela: 'L'Uomo e il Mare' svela primi allenamenti America's Cup

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - A quasi due anni dalla 37 ma edizione dell'America's Cup, fervono i preparativi in casa dei team partecipanti che già si sono trasferiti in gran parte con le loro basi in Spagna, a Barcellona, per pianificare i primi allenamenti e sviluppare, rispettando i termini del protocollo, il progetto delle imbarcazioni Ac 40 e Ac75. Proprio il varo e i primi allenamenti con i prototipi sono il tema in gran parte affrontato nella Rubrica "L'Uomo e il mare", il programma, ideato, curato e condotto da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 22.30 su Raisport +HD e in replica sabato 17 alle ore 02.00 del mattino su Raidue.

Riflettori puntati naturalmente sul team italiano Luna Rossa Prada Pirelli. Per questo le telecamere di Raisport sono andate a Cagliari in occasione del varo del 40 piedi AC40 destinato ad un equipaggio femminile e ai giovanissimi patiti del foil. In primo piano le interviste con il patron del team Patrizio Bertelli e l' oro olimpico in classe Nacra 17 Ruggero Tita. Da Cagliari a quartier generale dei velisti pradini a Pisa, repubblica marinara, dove presso il Museo delle Navi Antiche è stato presentato il nuovo progetto Human Performance Partner.

Una collaborazione fra Luna Rossa e Cetilar azienda guidata fa Roberto La Corte, imprenditore e velista amante della velocità, tanto da costruire la prima barca a vela d'altura al mondo dotata di foil arms proprio come l'AC 75 Luna Rossa protagonista in Coppa America. Infine le immagini straordinarie dei primi incidenti in mare durante gli allenamenti. Prove tecniche che stanno fornendo indicazioni preziose, mostrando pro e contro delle nuove imbarcazioni sempre più proiettate al futuro.

(ANSA).