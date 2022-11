Denunce ginnaste: Abodi 'credo in pene giuste, non esemplari'

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Mi auguro che con la dovuta trasparenza e determinazione chi ha qualcosa da dire lo dica e chi deve valutare lo valuti. Io continuerò a essere presente e rendere tutto tempestivo e chiaro. Credo nelle pene giuste, non in quelle esemplari. I ragazzi e le ragazze devono sentirsi rispettati e liberi di denunciare. E' necessario che non si superino certi limiti". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, parlando del caso che ha colpito la Fgi dopo le denunce di alcune ex ginnaste per aver subito abusi psicologici da parte dello staff della nazionale. (ANSA).