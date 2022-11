Ghiaccio: Guignard-Fabbri vittoria al Grand prix de France

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Vittoria per l'Italia nella seconda e ultima giornata del 'Grand Prix de France', terzo appuntamento del circuito internazionale di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio dell'Ice Park di Angers, Charlene Guignard e Marco Fabbri, dopo il primo posto nella rhythm dance di ieri, si sono imposti anche nella free dance conquistando così il successo finale a quota 207.95.

Prima affermazione in carriera per la coppia delle Fiamme Azzurre nel Grand Prix; dopo sette top 3 consecutive nel circuito, Marco e Charlene si tolgono così anche la soddisfazione di salire sul primo gradino del podio.

E insieme a loro il movimento della danza tricolore torna a festeggiare un successo nel Gran Prix a sette anni dall'ultima volta (vittoria di Cappellini-Lanotte nella Cup of China, novembre 2015) e per lo più in Francia, dove il pattinaggio azzurro non aveva mai colto una vittoria nel Grand Prix con nessun pattinatore.

Guignard-Fabbri, ultimi oggi scendere sul ghiaccio, hanno portato in pista un programma brillante e convincente, valutato dai giudici meritevole di 124.43 punti (69.01 di tecnico, 55.42 per le components), ossia il migliore di giornata. Leadership mai in discussione con la coppia azzurra che ha svettato davanti a tutti con 207.95 punti complessivi. Alle loro spalle si sono piazzati in classifica generale i canadesi Fournier Beaudry-Sorensen, secondi a quota 201.93 punti -, quindi i francesi Lopareva-Brissaud - terzi con un punteggio di 187.15.

