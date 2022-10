Bebe Vio 'WEmbrace è una figata, sport diventa per tutti'

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - "WEmbrace è una figata, sarà uno show bellissimo. Chi acquista il biglietto, oltre a vivere una serata che è davvero unica e irripetibile, contribuisce anche a sostenere la mission della nostra associazione art4sport, che aiuta i bambini e ragazzi che hanno subito un'amputazione a riprendere a fare sport, procurandogli protesi d'arto e seguendoli nel percorso di reinserimento nel mondo sportivo".

Bebe Vio è entusiasta mentre parla di WEmbrace Sport, l'evento che si terrà lunedì 10 ottobre all'Allianz Cloud di Milano.

Giunto alla seconda edizione, WEmbrace si pone lo scopo di "promuovere lo sport integrato". "Quest'anno - rivela Bebe Vio - facciamo sfidare i campioni olimpici e paralimpici italiani con quelli provenienti dal resto del mondo. Sarà bello vedere come, se dai a tutti la possibilità di giocare a pari condizioni, il concetto di disabilità viene meno e quello che rimane sono atleti professionisti che si sfidano ad altissimo livello. In Italia siamo messi bene per l'inclusione sportiva, per gli atleti stranieri non è sempre così: gli insegneremo come fare vera integrazione". (ANSA).