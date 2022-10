Atletica: Edris vince Giro al Sas Trento, terzo Crippa

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Muktar Edris fa cinquina e si conferma re del Giro al Sas. La 75/a edizione della gara internazionale sui 10km nel centro di Trento ha esaltato ancora una volta il campione etiope, due volte iridato nei 5000 metri su pista (2017 e 2019) e per la quinta volta trionfatore nel Giro al Sas dopo i successi del 2014, 2015, 2017 e 2021. Edris ha avuto la meglio sugli azzurri delle Fiamme Oro Pietro Riva, secondo, e Yeman Crippa, terzo. Il padrone di casa ha pagato dazio ad una condizione fisica non ottimale dopo la manciata di settimane di meritato riposto che ha seguito il trionfo europeo nei 10.000 metri.

"Il Giro al Sas è sempre un piacere - ha dichiarato Crippa -.

Dopo la stagione su pista avevo bisogno di qualche settimana di stop e temevo di non essere al meglio oggi, ma Edris e Riva hanno fatto una gara super e io mi accontento di questo terzo posto. Da qui inizierò a lavorare per farmi trovare pronto agli appuntamenti invernali: non posso che ringraziare il pubblico di Trento per il grande affetto che sa darmi e che mi dimostra ogni volta". (ANSA).