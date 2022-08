Vezzali, sport e scuola devono camminare insieme

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Da sempre convinta che sport e scuola debbano camminare insieme, ringrazio sentitamente il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianche e il Presidente della Lega Calcio di Serie A, Lorenzo Casini, per Il protocollo d'intesa firmato ieri, finalizzato alla crescita culturale e sociale delle bambine e dei bambini attraverso la promozione dell'attività sportiva nella scuola, con particolare riguardo al calcio". Così, in una nota, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali commenta il protocollo d'intesa per la diffusione della pratica sportiva nelle scuole.

"La scuola è il luogo giusto dove promuovere la pratica sportiva - sottolinea Vezzali - permettendo la crescita della persona secondo un corretto stile di vita. Tutti conosciamo l'importanza del calcio in Italia: per passione, seguito e valore economico è il motore dello sport italiano. Per alcuni lunghi anni a molti giovani non verrà data l'opportunità di seguire l'Italia ai Mondiali, e per questo, grazie anche al contributo di Sport e Salute verranno realizzati progetti e iniziative con lo scopo di avvicinare il mondo della scuola alle attività motorie in ambito calcistico, con l'obiettivo di non disperdere l'interesse e l'attenzione dei più giovani verso lo sport più amato del Paese". (ANSA).