Taekwondo: bronzo per azzurra Cuorvo ai Mondiali junior

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali Junior di taekwondo, in corso a Sofia. Anna Cuorvo ha conquistato un bronzo nella categoria -52 kg, raddoppiando quello ottenuto nella giornata inaugurale da Giulia Galiero nella categoria -44 kg.

Cuorvo ha superato ai sedicesimi di finale l'israeliana Sofia Morocha (2-0), agli ottavi la brasiliana Maria Ankudovicius Rissi (2-0) e nei quarti la tunisina Ruya Diler (2-0), chiudendo con la semifinale valida per il bronzo contro l'uzbeka Marjona Khudaykulova (0-2) (ANSA).