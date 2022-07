Golf: Hero Open; Crocker resta in testa, Laporta è 38/o

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Ancora una buona prova per Sean Crocker in Scozia. L'americano, con un totale di 129 (63 66, -15), al termine del secondo round è ancora al comando della classifica con un colpo di vantaggio nei confronti dello scozzese Scott Jamieson, 2/o con 130 (-14). A St. Andrews, sul percorso del Fairmont St Andrews (par 72), è bagarre al 3/o posto dove, con uno score di 131 (-13), ci sono cinque giocatori: gli inglesi Ross Fisher e Jonathan Thomson, lo svedese Jens Dantorp, lo spagnolo Adrian Otaegui e lo scozzese David Law.

Tra gli azzurri, supera il taglio solo Francesco Laporta. Il pugliese, dopo 36 buche, è 38/o con 137 (-7). Un eagle, tre birdie e tre bogey per Laporta. Mentre sono usciti di scena: il torinese Edoardo Molinari, 71/o con 139 (-5), il fiorentino Lorenzo Gagli, 106/o con 141 (-3), e il bresciano Nino Bertasio, 113/o con 142 (-2). (ANSA).