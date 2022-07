L'Italia ha conquistato la sua quinta medaglia ai Mondiali di scherma al Cairo: il team di sciabola maschile composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo ha vinto la finalina per il bronzo battendo in rimonta per 45-43 la Germania. La quarta è già stata assicurata dalle ragazze della spada, che tra poco andranno a caccia dell'oro contro la Corea del Sud

