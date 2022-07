Arrampicata: Cdm; Laura Rogora è seconda a Chamonix

(ANSA) - CHAMONIX-MONT-BLANC, 10 LUG - Argento brillantissimo ai piedi del Monte Bianco per Laura Rogora, la stella azzurra dell'arrampicata sportiva, che oggi a Chamonix si è classificata seconda nella terza prova di Coppa del Mondo Lead. A imporsi è stata la slovena Janja Garnbret, finora imbattibile visto che in questa stagione con oggi ha fatto tripletta, dopo i due ori nelle prime due prove stagionali.

Con due straordinari top, raggiunti in semifinale e in finale, la 21 enne poliziotta romana Rogora è riuscita a "pinzare" tutte le vie per il podio, sfiorato nelle precedenti due prove, in cui si era piazzata al quarto posto in entrambe le circostanze.

La città francese di Chamonix ha visto gareggiare nel week end 307 scalatori - 137 donne e 170 uomini - in rappresentanza di 38 paesi. Da registrare per i colori azzurri, nella quinta gara iridata nella specialità Speed della stagione, sempre sulle pareti alpine di Chamonix, la finale raggiunta dai due velocisti italiani Ludovico Fossali e Beatrice Colli. (ANSA).