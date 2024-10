Dybala strega il Torino, per la Roma vittoria scaccia crisi

Roma batte Torino 1-0 nella decima giornata di campionato. Decide una rete di Dybala al 20'.

"Per noi era fondamentale vincere, venivamo da una settimana difficile e capiamo i tifosi, ma contava vincere e dare qualcosa in più, perché penso che alla fine si possa perdere, ma bisogna dare sempre tutto. Sono dispiaciuto per Firenze". Lo ha detto Paulo Dybala a DAZN dopo aver segnato il gol vittoria nella sfida con il Torino. "Il gol? Non sapevo dove fossi - racconta - Sapevo che la porta era vuota, ho immaginato fosse lì e per fortuna è andata bene". A chi gli sottolinea che con la rete di oggi è diventato il terzo miglior marcatore argentino della Serie A eguagliando Higuain risponde: "E' un traguardo bellissimo, spero di poter continuare a segnare per me, per la Roma e per i tifosi". Al fianco di Dybala anche Baldanzi. "Non conta il singolo, siamo tutti uniti. Dovevamo farci perdonare, ci servivano i tre punti per la classifica e per il nostro umore", ha detto il 35 giallorosso.

"Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta. I ragazzi sono stati bravi nel gioco e nella fase difensiva, anche quando c'era da stringere le linee". Lo ha detto Ivan Juric a DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. "Noi dobbiamo far sorridere i nostri tifosi, tornare a farli gioire. Oggi ho sentito anche applausi. Solo con prestazioni così possiamo riconquistare la loro fiducia", ha aggiunto. E poi ancora: "Come allenatore non posso dire che sono soddisfatto, si può fare ancora meglio". Mentre a chi gli chiede dell'esclusione di Pellegrini risponde che la scelta è stata "tecnica". Poi Juric tornando sul ko di Firenze ha concluso: "Dopo Firenze ci sono stati momenti difficili, ora dobbiamo solo pensare a giocare a calcio. Essere concentrati sul pallone e basta. Ho visto una squadra concentrata e sono molto soddisfatto".

LA CRONACA LIVE

LA PARTITA

Nella notte di Halloween la Roma scaccia almeno per ora i fantasmi della crisi e riesce a stregare un Torino opaco e troppo rinunciatario. A dare il via alla riscossa della squadra allenata dall'ex tecnico granata Juric è Paulo Dybala che, nelle vesti di centravanti per l'assenza forzata di Dovbyk, porta avanti i suoi nel primo tempo. Arriva così una vittoria solo di misura 1-0 che dà ossigeno agli affaticati polmoni giallorossi in attesa dell'insidiosa trasferta di Verona domenica prossima, ma che non mette di certo al sicuro la panchina giallorossa di fatto sempre a rischio di un nuovo ribaltone. Juric deve fare a meno di Dovbyk (febbre) e Pellegrini (infortunio, va in panca): c'è Dybala da prima punta, supportato da Baldanzi e Pisilli. In mezzo gioca Le Fée e Konè, mentre Cristante va in panchina ed Angelino è regolarmente nei tre dietro. Per i granata Vanoli punta sulla coppia d'attacco Adams-Sanabria, spazio dal 1' a Gineitis e Masina. Pronti via tra i cori e l'incitamento non scontato di un Olimpico pieno anche nella notte delle streghe. I giallorossi prendono subito l'iniziativa spingendo soprattutto a sinistra sull'asse Angelino-Zalewski pronti servire Dybala per una volta 'falso nueve'. Un leitmotiv iniziale che dà i suoi frutti dopo soli venti minuti quando la Roma sblocca il risultato con Dybala.

Roma vs Torino

Nasce tutto da un errore di Linetty che sbaglia il retropassaggio per il portiere e viene anticipato dal campione dl mondo argentino che da posizione angolata calcia comunque e la mette in rete per l'1-0. Una volta in vantaggio la squadra di Juric resta in controllo andando vicino pure al 2-0, mentre per vedere i granata affacciarsi dalle parti di Svilar bisogna aspettare ben oltre la mezz'ora con un tentativo di testa da parte di Adams. Nella ripresa l'atteggiamento propositivo della Roma non cambia: prima arriva il palo di Pisilli (ma l'azione viene giudicata in fuori gioco), poi un gran tiro di Le Fée impegna Milinkovic-Savic e Vanoli decide di cambiare le carte in tavola cambiando due dei suoi giocatori con Pedersen e Vlasic al posto di Maripan e Sanabria.

Italian Serie A: Roma vs Torino

Qualche minuto e cambia anche Juric che manda in campo Pellegrini, fischiato dall'Olimpico, per Pisilli. Solo un istante e il Torino sfiora l'1-1 con Njie entrato dall'inizio del secondo tempo al posto di Gineitis, bella la parata di Svilar che evita il peggio per i giallorossi. Passata la paura la Roma riparte mettendo sotto controllo il match. Esce Dybala, tra gli applausi, per Shomurodov, poi Zalewski per El Shaarawy e Cristante, anche lui fischiato come Pellegrini, per Baldanzi. Anche grazie alle new entry la Roma di Juric riesce a tenere lontano il Torino dalla sua area di rigore senza soffrire più di tanto e alleggerendo con qualche bella azione. Finisce così con un 1-0 d'oro per i giallorossi firmato da Dybala centravanti che non cancella l'avvio horror di campionato ma dà speranza a Juric di poter essere ancora l'allenatore di una Roma che dovrà lavorare molto per uscire definitivamente dal tunnel.

