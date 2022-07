Tiro a volo: Cdm; gli azzurri in Corea per l'ultima 'tappa'

(ANSA) - CHANGWON, 08 LUG - L'ultima 'tappa' della Coppa del Mondo di tiro a volo del 2022, in Corea delkì Sud, è alle porte e la nazionale italiana del settore Trap, del ct Albano Pera, ha raggiunto Seul da dove si è rimessa in viaggio verso l'International Shooting Range di Changwon, per partecipare alle gare in programma dal 10 al 20 luglio.

A cimentarsi con in pedana saranno i due carabinieri Daniele Resca e Valerio Grazini e il poliziotto Lorenzo Ferrari nel settore maschile, e Alessia Iezzi (Carabinieri), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) e Giulia Grassia (Esercito) nella prova femminile. Con la squadra azzurra c'è anche il preparatore atletico Fabio Partigiani.

Il primo impegno sarà quello degli allenamenti ufficiali fissati per domenica 10 luglio, mentre la competizione vera e propria inizierà lunedì 11 luglio con i primi 75 lanci e si concluderà martedì 12 luglio con altri 50 lanci e le finali.

Il 10 luglio partirà per la Corea del Sud anche la squadra di Skeet selezionata dal ct Andrea Filippetti. (ANSA).