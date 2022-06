Giochi Mediterraneo: tiro a segno; bronzo Giancamilli-Tesconi

(ANSA) - ORANO, 29 GIU - Ai Giochi del Mediterraneo di Orano per l'Italia arriva una medaglia, di bronzo, anche dal tiro a segno. E' quella, nella gara di pistola 10 metri mista aria compressa, della coppia formata da Chiara Giancamilli e dall'argento olimpico di Londra 2012 Luca Tesconi, tiratore toscano che è anche un apprezzato artista nell'ambito della fotografia.

Giancamilli e Tesconi hanno concluso al terzo posto, a pari merito con la Turchia, la fase preliminare con 568 punti (15x). Poi hanno trovato la coppia turca Ismail Keles-Elif Beyza Asik nella finale per il terzo posto, vinta per 16-14. (ANSA).