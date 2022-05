Pugilato:Europei;3 azzurri perdono in semifinale,sono bronzo

(ANSA) - YEREVAN, 29 MAG - Non è cominciata bene la giornata delle semifinali degli Europei di pugilato Elite a Yerevan, in cui sono impegnati ben sette boxeur italiani, record assoluto per la Nazionale maschile in questa manifestazione.

Il bilancio, per ora, è di 3 medaglie di bronzo visto che i primi tre azzurri a salire sul ring sono stati tutti sconfitti e quindi saliranno sul terzo gradino del podio, guadagnando anche un premio di 25mila dollari a testa. Salvatore Cavallaro (75 kg) ha perso 4-1 contro l'irlandese Gabriel Dossen; Leonardo Esposito (48 kg) è stato sconfitto 5-0 dal bulgaro Ergyunal Sebahtin; Manuel Cappai (54 kg) ha invece dovuto cedere per 5-0 al francese Billal Bennema (ANSA).