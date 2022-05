Milano-Cortina: Fugatti, Trentino terra eccellenza per sport

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - "Il Trentino è terra di eccellenza per lo sport e ha creduto da subito alla grande scommessa rappresentata dai Giochi olimpici e paralimpici 2026, in pieno accordo con le altre Regioni e Province autonome coinvolte. È estremamente positiva la presenza qui oggi di tutti i rappresentanti della nostra comunità, per incontrare la delegazione della Fondazione che è venuta a conoscere questo territorio". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine del roadshow della Fondazione Milano Cortina a Trento.

"La presenza in questo teatro dimostra quanto il Trentino tenga un evento unico al mondo. Il lavoro di preparazione è già iniziato e procede in modo intenso. Abbiamo questi tre-quattro anni in cui fare tutto al meglio: la volontà è infatti arrivare al 2026 pronti al 110%, per costruire assieme una straordinaria pagina per il Trentino e per tutti coloro che amano lo sport e i valori che rappresenta", ha aggiunto l'assessore al turismo, Roberto Failoni. (ANSA).