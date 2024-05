Europa League, in campo Atalanta-Marsiglia e Leverkusen-Roma DIRETTA

Europa League, dalle 21 in campo



Atalanta-Marsiglia 2-0 DIRETTA



52'GOL! ATALANTA-Marsiglia 2-0! Rete di Ruggeri! L'esterno dell'Atalanta serve Lookman al limite dell'area, il quale chiude il triangolo, permettendo al numero 22 di calciare in corsa con il destro, spedendo la palla all'incrocio di destra.



30'GOL! ATALANTA-Marsiglia 1-0! Rete di Lookman! Costruzione dal basso veloce dell'Atalanta che approfitta di un Marsiglia che si era precedentemente spinta in attacco. De Keteleare trova spazio in mezzo al campo, poi allunga per Lookman verso sinistra. Il numero 11 nerazzurro rientra sul destro al limite dell'area, poi calcia: la palla termina in rete all'angolino basso di destra.





Leverkusen-Roma 0-1 DIRETTA

43'GOL! Bayer Leverkusen-ROMA 0-1! Rete di Paredes su rigore. L'argentino non trema dal dischetto e spiazza Kovar con un destro centrale.





