Vela: TestaCuore Race precede tutti nella 5/a Ran 630

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Alle ore 5,11 il Cookson 50 TestaCuore Race di Riccardo Ciciriello, portacolori dello Yacht Club Capri, ha tagliato per primo in tempo reale il traguardo della 5/a RAN 630 di vela, con il tempo complessivo di 3 giorni, 20h08'58". Il gruppo dei primi inseguitori, tutte imbarcazioni più piccole e meno veloci, segue compatto all'altezza dell'arcipelago pontino, con oltre 180 miglia di distacco, dopo avere girato la boa di Capri nel pomeriggio di ieri. Il Grand Soleil 40 Renoir naviga in seconda posizione sottocosta con vento leggerissimo da Nordest, quasi appaiato a Ummagumma e La Cucciola. Ultravox e Blues hanno invece scelto di portarsi al largo, passando all'esterno di Ponza e stanno beneficiando di maggior pressione. (ANSA).