Atletica: a Trieste la prima uscita italiana di Tamberi

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sarà a Trieste, il 28 maggio prossimo, la prima uscita italiana di Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico di salto in alto sarà in pedana allo stadio Grezarin occasione del 15/o Triveneto Meeting Internazionale-Memorial Jack Benvenuti. La presenza del fuoriclasse delle Fiamme Oro è stata annunciata dagli organizzatori: Gimbo gareggerà a Trieste dopo due impegni all'estero, il 13 maggio a Doha nella prima tappa della Diamond League e il 21 a Birmingham, sempre nel massimo circuito mondiale. In calendario anche la trasferta di Ostrava del 31 maggio, per completare un maggio fitto di gare.

Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor di Belgrado con la misura di 2,31 al debutto stagionale, il 29enne marchigiano si sta preparando all'appuntamento cardine dell'atletica globale nel 2022, i Mondiali di Eugene, in Oregon, dal 15 al 24 luglio, con l'obiettivo di centrare l'unico oro internazionale che ancora gli manca. (ANSA).