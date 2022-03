Tiro a segno: Europei; bronzo Italia anche in pistola 'Mixed'

(ANSA) - HAMAR, 26 MAR - L'Italia del tiro a segno raddoppia. Dopo il terzo posto ottenuto dalla coppia di carabina formata da Martina Ziviani e Riccardo Armiraglio, anche il duo di pistola costituito da Paolo Monna e Sara Costantino va a bersaglio agli Europei a 10m in corso di svolgimento ad Hamar.

Gli azzurri si sono garantiti un'altra medaglia di bronzo, alla pari con la Serbia, nel contest di Mixed Team, gara che sarà in agenda ai Giochi di Parigi 2024, vinta dalla Germania (Sandra Reitz e Robin Walter), nella finalissima dominata sulla Bulgaria con lo score di 16-2.

L'altra coppia azzurra in gara, Italia 2 con Maria Varricchio e Alessio Torracchi, si è piazzata in 19/a posizione. (ANSA).