Sci: cdm; Duerr guida slalom Meribel, nessuna azzurra in gara

(ANSA) - MERIBEL, 19 MAR - La tedesca Lena Duerr in 48.55 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale donne alle Finali di Meribel, con coppa di disciplina già andata alla slovacca Petra Vlhova. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 48.92 e terza la slovena Ana Bucik in 48.95 mentre Vlhova ha il quarto tempo in 49.03 e la statunitense Mikaela Shiffrin, vincitrice della grande coppa del mondo, è quinta in 49.21.

Nessuna azzurra ha partecipato alla gara perché non ce ne sono tra le prime 25 in classifica ammesse a questo ultimo slalom: un dato che certifica lo stato desolante dell'Italia in questa disciplina donne che si protrae ormai da anni. Avrebbero comunque potuto partecipare a questo slalom delle Finali Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino in quanto hanno tutte più di 500 punti in classifica generale. Ma le prime due sono velociste pure, mentre Brignone e Bassino, che durante la stagione hanno pur disputato qualche slalom speciale, hanno preferito concentrarsi sul gigante conclusivo di domani, disciplina in cui certamente rendono molto meglio.

Seconda manche - con una gara su neve anche oggi molto infida e scivolosa perché ripetutamente trattata con il sale a causa del caldo primaverile - alle ore 13,30 (ANSA).