Jacobs: "Sono felice, dimostrato che oro Tokyo non era per caso"

"Sono arrivato qui dopo un buon inizio stagione ma per me era importante mostrare di essere il più forte quando più contava e son contento di esserci riuscito, così come dimostrare che quanto avevo fatto allo Olimpiadi non era un caso ma il frutto di duro lavoro fatto negli anni". Così il neo campione dei 60 indoor, Marcell Jacobs, a Rai Sport.

"Questa gara non era la mia ma sono riuscito a conquistarla - ha aggiunto non nascondendo la commozione -. La volevo, sul traguardo mi sono buttato come non ho mai fatto. Ora non vedo l'ora di tornare a fare i cento metri. E' un bel modo di passare la festa del papà"