Pugilato: rinviato Europeo dei medi Signani-Prestot

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'incontro valido per il titolo europeo dei pesi medi tra il campione in carica Matteo Signani e lo sfidante francese Anderson Prestot, in programma domani sul ring transalpino di Massy, è stato rinviato per un ascesso a un dente che ha costretto Signani a un piccolo intervento conclusosi con due punti di sutura. A quel punto, e vista la faccia gonfia del 'Giaguaro' romagnolo, l' organizzazione del match non ha potuto fare altro che rinviare l'evento a fine maggio-giugno.

"Sono molto deluso, anzi distrutto - il commento di Signani -, sto malissimo, soprattutto psicologicamente perché ho buttato via tre mesi di allenamenti, e di sacrifici per la dieta. E' successo tutto ieri sera, e pensare che mi sentivo alla grande".

(ANSA).