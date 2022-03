Premio Ussi 'Lo sport e chi lo racconta':vincitori edizione 2021

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Dario Ricci, Monica Matano, Francesca Soli, Alberto Dolfin e Monica Colombo sono i cinque vincitori del premio Ussi "Lo sport e chi lo racconta", edizione 2021 intitolata alla memoria di "Franco Lauro". Quest'anno il tema era incentrato sul ritorno dello sport che ci ha raccontato storie, personaggi ed emozioni.

Dario Ricci (Radio24) ha vinto nella sezione "reportage radio" con il sevizio: "Sulle strade di Valentino Rossi". Monica Matano (Raisport) è risultata prima nella sezione "reportage video" con il servizio "Nicole Orlando: vietato dire non ce la faccio". Nella sezione "fotografia" vittoria in rosa per merito della free lance Francesca Soli con la foto: "All'alba vincerò, maratona di Roma 20-21".

Fra i giovani "under 40 carta stampata e web" successo di Alberto Dolfin (La Stampa) con il servizio: "Oksana Masters, la straordinaria storia della stella delle Paralimpiadi". Infine un'altra vittoria femminile fra gli "over 40 carta stampata e web" per merito di Monica Colombo (Corriere della Sera) con il servizio: "Milan-Inter, la coreografia del derby: nata nei giorni più bui del Covid"v.

La giuria del premio era composta da Gianfranco Coppola, presidente Ussi, con il consiglio di presidenza formato da Mimma Caligaris, Riccardo Signori, Giuliano Veronesi, Mario Zaccaria, Mario Frongia, Guido Lo Giudice. E con loro Vittorio Di Trapani, per la Federazione della stampa, Dino Frambati per l'Ordine dei Giornalisti, Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport) , Francesco De Core (Corriere dello sport), Luisa Rizzitelli (Il Fatto Quotidiano) e Mauro Berruto (ex ct pallavolo, tiro con l'arco e giornalista).

La premiazione avverrà il 4 aprile a Roma, presso il Salone d'Onore del CONI. (ANSA).