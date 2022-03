Tiro a segno: Cdm Il Cairo; due argenti per l'Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 02 MAR - Ancora medaglie per la nazionale italiana di tiro a segno del supervisore azzurro Niccolò Campriani che sta prendendo parte alla tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo. La coppia formata dai due 19enni Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo ha concluso al secondo posto la gara del Mixed Team carabina dieci metri, cedendo solo nel 'medal match' per l'oro ai norvegesi Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg.

La finale contro la coppia della Norvegia è stata un testa a testa entusiasmante che si è concluso con il punteggio di 15-15 e proseguito quindi con un tiro di spareggio per ciascuno dei componenti. Oro ai norvegesi con il punteggio di 21,2 contro il 20.9 degli azzurri, che hanno conquistato una bellissima medaglia d'argento.

Poi per l'Italia targata Uits è arrivato il secondo argento, quello nella gara a squadre della carabina a 10 metri uomini.

Danilo Dennis Sollazzo, Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio si sono arresi soltanto alla Croazia. (ANSA).