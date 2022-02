Pechino: Giovannini 11/o nella finale del pattinaggio velocità

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Niente da fare per Andrea Giovannini nella finale del pattinaggio velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino. L'azzurro ha tagliato il traguardo in settima posizione, ma è stato classificato 11/o per via dei punti raccolti da altri concorrenti negli sprint intermedi. La finale è stata vinta dal belga Bart Swings, che ha conquistato dunque la medaglia d'oro, argento e bronzo rispettivamente ai sudcoreani Jae Won Chung e Seung Hoon Lee. (ANSA).