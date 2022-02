Convegno e corse, Pisa celebra Ribot a 70 anni nascita

(ANSA) - PISA, 17 FEB - Pisa ricorda Ribot e le grande imprese sportive del leggendario cavallo nel settantesimo della nascita, promuovendo un convegno sabato 26 febbraio a Palazzo Gambacorti dal titolo 'La leggenda di Ribot per il futuro dell'ippica' e con il 'Ribot day' all'ippodromo di San Rossore il 27 che prevede una corsa che si chiamerà 'Premio 70/o anniversario', e la 14/a edizione della 'Ribot Cup', manifestazione che vedrà impegnati in tre gare alcuni fra i più promettenti giovani fantini d'Europa.

Il rapporto tra Pisa e Ribot, che era nato in Inghilterra, a Newmarket, il 27 febbraio del 1952, è stato molto stretto, ricorda il Comune che ha promosso la due giorni, "poiché, durante la sua attività agonistica, al purosangue venivano fatti trascorrere i periodi dello svernamento, da novembre a febbraio, nelle scuderie di Barbaricina, quartiere di Pisa nelle immediate vicinanze del parco di San Rossore".

Il cavallo con le sue vittorie entrò nel mito fino a diventare un'autentica celebrità, finendo la carriera imbattuto con 16 corse disputate e altrettante vittorie tra il 1954 e il 1956, sulle piste in Italia ma anche a Longchamp (Prix de l'Arc de Triomphe) in Francia e ad Ascot (premio 'King George and Elisabeth Stakes'), alla presenza della regina Elisabetta. A San Rossore il 5 marzo 1955 vinse il premio Pisa sulla distanza dei 1.500 metri. (ANSA).