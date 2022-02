Tiro a volo: Nazionale di Fossa in raduno a Tirrenia

(ANSA) - TIRRENIA, 16 FEB - Secondo raduno dei Probabili Olimpici della Fossa del tiro a volo in vista della la stagione 2022. Dopo il debutto del mese di gennaio, il ct azzurro Albano Pera ha deciso di convocare i suoi tiratori per quattro giorni di stage intensivo per lavorare sulla preparazione tecnica, la preparazione fisica e l'affiatamento di squadra. Come accaduto in occasione del primo incontro, il raduno che durerà fino a venerdì si articolerà tra il Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Tirrenia, sede in cui gli azzurri effettueranno anche sessioni di allenamento con il preparatore atletico Fabio Partigiani, ed i Tav Montecatini Pieve a Nievole, Tav Pisa e Tav La Torre per gli allenamenti tecnici in pedana.

Schierati sulla linea di tiro ci saranno Giulia Grassia di Modena, Maria Lucia Palmitessa di Monopoli, Fiammetta Rossi di Foligno, Jessica Rossi di Crevalcore e Silvana Maria Stanco di Winterthur (SUI) e, per il team maschile, Mauro De Filippis di Taranto, Lorenzo Ferrari di Provaglio d'Iseo, Valerio Grazini di Viterbo, il veterano (52 anni e sette partecipazioni ai Giochi) Giovanni Pellielo di Vercelli, Massimo Fabbrizi di Monteprandone e Daniele Resca di Pieve di Cento. (ANSA).