Sport: Credito Sportivo e FITeT per diffusione disciplina

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - L'Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Tennistavolo hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa triennale, rinnovando la collaborazione che prevede strumenti finanziari finalizzati all'ulteriore crescita e diffusione di questa disciplina. La Convenzione si basa sulla consapevolezza che la riqualificazione degli impianti e la realizzazione di nuove strutture sportive, rappresentino un contributo fondamentale allo sviluppo sostenibile e al benessere collettivo attraverso lo sport. Elementi centrali dell'accordo, siglato dai presidenti dell'ICS e della FITeT, Andrea Abodi e Renato Di Napoli, i prodotti 'Top of The Sport', dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e 'Mutuo Light 2.0-FSN'. Al portafoglio delle opportunità, la banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l'advisory per lo sviluppo delle infrastrutture. Il prodotto 'Top of The Sport' consente alla Federazione un finanziamento a tasso zero, grazie all'intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un massimo di 6 milioni - durata fino a 20 anni - finalizzato a investimenti di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma. La misura è accessibile anche per l'acquisto di attrezzature.

Beneficiari del 'Mutuo Light 2.0-FSN' sono le Associazioni e le società affiliate alla FITeT, che riceveranno un finanziamento per le attrezzature sportive, per realizzare e ristrutturare impianti. L'importo massimo del finanziamento è di 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni. Questa misura è a tasso zero per i soggetti aggiudicatari di un bando predisposto. Abodi, sottolinea come "la Convenzione con la Federazione Tennistavolo testimonia la volontà di questa famiglia sportiva di affrontare con intraprendenza e contenuti il ritorno alla normalità.

Rilanciamo l'impegno ICS a favore del tennistavolo italiano che continua a rappresentare un affascinante presidio di socialità".

"Grazie all'intesa con il Credito Sportivo - osserva Di Napoli - potremo mettere un importante tassello nell'autonomia delle nostre associazioni rispetto all'impiantistica scolastica".

(ANSA).