Pechino: biathlon; 4x6 km donne, oro Svezia, Italia 5/a

(ANSA) - PECHINO, 16 FEB - La Svezia conquista la medaglia d'oro nella staffetta femminile di biathlon. Argento per la Russia, bronzo per la Germania. Chiude al 5/o posto l'Italia a +1'33''. La squadra formata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo è stata in zona podio per praticamente tutta la gara: all'ultimo poligono è svanito il sogno di una medaglia. (ANSA).