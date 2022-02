Fontana 'attaccata da un azzurro del bronzo, non dimentico'

(ANSA) - PECHINO, 16 FEB - Argento rovente: Arianna Fontana, alla sua 11/a medaglia olimpica oggi a Pechino, è tornata sulle accuse allo staff azzurro dello short track. "Gli attacchi degli uomini di cui ho parlato? Ho perdonato da tempo, ma non dimentico... Alla fine è solo uno degli uomini che mi ha attaccato sul ghiaccio ad aver continuato. Sì, è uno dei quattro di oggi", le sue dure parole riferite alla staffetta di bronzo.

"Altri quattro anni così non so se li reggo -ha detto la campionessa, preparatasi ai Giochi fuori dal circuito federale-.

Il presidente Gios dice che vuole che arrivi a Milano-Cortina, ma dentro i paletti Fisg: non è un buon inizio.." (ANSA).