Vela: Soldini alla Rorc Carribean 600, lunedì il via

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - A pochi giorni dalla vittoria della Rorc Transatlantic Race, Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70 tornano in acqua per una nuova sfida, che questa volta li porterà a navigare attorno alle Piccole Antille, in occasione della 13/a edizione della Rorc Caribbean 600, appuntamento ormai tradizionale della stagione invernale, promosso dal Royal Ocean Racing club. Al richiamo della corsa d'altura di vela, lungo una rotta di 600 miglia che si snoda attorno a 11 isole caraibiche, hanno risposto più di 600 navigatori provenienti da 30 Paesi diversi: partiranno da Fort Charlotte (Antigua), lunedì 21 febbraio alle 11 ora locale (le 16 in Italia). Nella flotta, tra gli 11 multiscafi iscritti alla classe Mocra, Maserati Multi70 incrocerà nuovamente PowerPlay di Peter Cunningham, capitanato da Ned Collier Wakefield, e Argo di Jason Carroll, con Brian Thompson. Antoine Rabaste e Jacek Siwek parteciperanno con il Maxi-Multi Ultim Emotion 2 di 80 piedi.

Dopo la Rorc Transatlantic Race, Maserati Multi70 ha fatto cantiere in Guadalupa dove il team ha riparato il timone rotto per una collisione nell'Atlantico. Il trimarano ha poi ripreso il mare alla volta di Antigua.

La Rorc Caribbean 600 è una regata molto competitiva e veloce, animata da continui cambi di vento e piena di scelte tattiche difficili. Il percorso si articola verso nord, attorno a Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth, doppia l'isola di Saint-Martin e punta a sud verso Guadalupa per circumnavigarla e tornare all'ultima boa al largo di Barbuda e terminare il giro ad Antigua. Maserati Multi 70 partecipa alla Rorc Caribbean 600 per la quarta volta dopo aver corso le edizioni del 2017, 2019 e 2020. Il record di velocità della regata è stato fissato da Soldini stesso nel 2019, quando Maserati Multi70 tagliò il traguardo dopo 1 giorno, 6h49'. L'equipaggio è formato da 6 esperti velisti: Guido Broggi, Vittorio Bissaro, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol e Matteo Soldini. (ANSA).