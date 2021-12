Atletica: torna il cross a Milano, vince Zoghlami

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Milano ritrova una campestre nazionale, sul percorso creato all'ippodromo Snai La Maura in una giornata di sole. Nella prima edizione del "Milano Cross Challenge by Eset" conquistano il successo i due atleti più attesi, l'azzurro Ala Zoghlami e la slovena Klara Lukan che rispettano i favori del pronostico nei 5 chilometri di gara, su un terreno compatto reso impegnativo anche dai tratti sabbiosi di partenza e arrivo.

Il siciliano delle Fiamme Oro, nono in finale nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Tokyo e campione italiano di cross corto, riesce ad avere la meglio in 15'16'' al maschile con appena due secondi di vantaggio sull'emergente Dario De Caro del Battaglio Cus Torino, (15'18''), rientrato dagli Stati Uniti dove un paio di settimane fa si è reso protagonista di un netto progresso nei 5000 indoor. Poco distante, con 15'19'' in terza posizione, completa il podio Yassin Bouih (Fiamme Gialle) che è stato il migliore degli azzurri nello scorso weekend all'Eurocross di Dublino.

Tra le donne ribadisce il suo feeling con i prati italiani la 21enne Lukan, già vincitrice a novembre del Carsolina Cross, alle porte di Trieste. Una settimana dopo l'argento continentale U23, è la slovena a imporsi in 17'34'' davanti alla coetanea Giovanna Selva (Sport Project Vco). La giovane piemontese, protagonista della medaglia d'oro a squadre under 23 a Dublino con il team delle azzurre, finisce seconda in 17'47''. Per il terzo posto la tricolore del corto Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano, 17'56''), al rientro dall'infortunio che le ha impedito di esserci agli Europei.

Notevole la partecipazione all'evento con più di 500 atleti al via di ogni categoria, da quelle promozionali a partire dagli esordienti fino ai master, coinvolti in quattro ore di sfide sulla pista milanese del trotto. (ANSA).