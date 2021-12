Curling: in Olanda nazionali azzurre cercano pass per Pechino

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Le nazionali italiane di curling da domani a sabato 18 dicembre saranno sul ghiaccio di Leeuwarden, in Olanda, con l'obiettivo della qualificazione ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Il torneo preolimpico mette in palio tre posti al maschile e tre posti al femminile. Dopo il bronzo degli uomini nei recenti Europei di Lillehammer e il 6/o posto ottenuto dalla squadra femminile, il contingente azzurro arriva all'appuntamento carico di speranza.

Le aspettative più alte sono per la squadra maschile allenata da Claudio Pescia e formata da Joel Retornaz (skip), Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin ed Amos Mosaner. Nove le squadre in lizza - Rep.Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Corea, Olanda e Norvegia -, che si sfideranno nel round robin iniziale. La prima otterrà il pass per Pechino mentre la seconda e la terza si scontreranno in uno spareggio: chi vince vola ai Giochi e chi perde sfida la quarta del round robin nel match che assegnerà l'ultimo tagliando a cinque cerchi. "La squadra - spiega Pescia - è in buona forma e in Olanda siamo tra i favoriti. Ci sono squadre pericolose come Norvegia e Giappone che conosciamo bene, ma nessuna è da sottovalutare".

Più arduo sarà il compito delle azzurre, che si presentano come outsider. La squadra allenata da Violetta Caldart sarà composta, come agli Europei, da Stefania Constantini (skip), Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Dami. "Conquistarsi uno dei tre posti non sarà certo un'impresa facile perché dobbiamo combattere contro squadre davvero forti" ma "non abbiamo nulla da perdere", le parole di Caldart. (ANSA).