Taekwondo: super Italia, due ori a Europei jr. di Sarajevo

Continua il momento d'oro del Taekwondo azzurro che agli Europei juniores che si concludono oggi a Sarajevo ha vinto due medaglie d'oro. Antonio Gerrone nei pesi massimi e Dennis Baretta nella categoria -63 kg sono i nuovi Campioni Europei 2021.

Dopo il successo agli ultimi Campionati Italiani andati in scena nel mese di ottobre, Baretta e Gerrone confermano il risultato anche in ambito internazionale contribuendo in maniera determinante a regalare all'Italia i primi due ori di questa competizione.

Per l'oro Gerrone ha regolato l'atleta ucraino Ilya Lipatov (18-10). Negli ottavi di finale si era imposto senza difficoltà contro l'atleta di casa Emir Radeljas (20-10). Ai quarti l'azzurro ha battuto di misura 14-13 il bielorusso Daniil Yorkou. In semifinale l'azzurro ha battuto in scioltezza il croato Daniel Barun con un punteggio di 26-7.

Baretta in finale si è imposto nettamente (27-7) sul serbo Marko Burusic, testa di serie numero 4. Un Europeo perfetto il suo, a partire dagli ottavi dove ha vinto per point gap 21-1 contro il turco Kadir Santas. Ai quarti l'azzurro ha trovato Rafael Pappa, testa di serie numero 2. Concentrazione, agonismo e una serie di calci precisi gli hanno consentito di imporsi 21-13.