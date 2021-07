Rugby: annullato test match Sudafrica-Georgia

Il test match in programma venerdì tra i campioni del mondo del Sudafrica e la Georgia è stato annullato per la positività al Covid-10 di cinque giocatori degli Springboks (Lood de Jager, Francois Steyn, Handre Pollard, Frans Malherbe e Marvin Orie), del ct Jacques Nienaber e di cinque membri dello staff. E questo nonostante tutto il gruppo squadra si trovasse in 'bolla' da lunedì scorso dopo che altri due giocatori, Sibusiso Nkosi e Vincent Koch, erano risultati positivi dopo il penultimo tampone. Ora le altre positività, che hanno portato alla cancellazione del match.

Va ricordato che il Sudafrica, a causa della pandemia e delle restrizioni agli spostamenti che ha provocato, era dovuto rimanere fermo dal giorno della finale mondiale del 2019 vinta contro l'Inghilterra fino a tutto il 2020 e parte del 2021 cancellando 13 impegni ufficiali.