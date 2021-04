eEuro2021: Italia con Portogallo si gioca il pass

Staccare il pass per eEURO 2021 per poter difendere quest'estate il titolo europeo conquistato un anno fa, primo storico trofeo messo in bacheca dalla Figc nel mondo degli eSports: è questo l'obiettivo della eNazionale Timvision Pes, che lunedì 26 aprile sarà impegnata nelle gare di ritorno delle qualificazioni al torneo continentale. L'Italia, che pur essendo testa di serie al sorteggio è stata inserita in un girone di ferro con Portogallo e Inghilterra, nei match di andata ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta.

La squadra composta da Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca, unica new entry dopo i tornei di qualifica in cui la FIGC ha rimesso in palio le quattro maglie azzurre, ha reagito al ko iniziale con i portoghesi (4-6) battendo con un netto 5-0 la Moldova per poi rifilare 7 reti a testa a Islanda, Inghilterra e Irlanda del Nord. Il passo falso con il Portogallo obbliga di fatto gli Azzurri a vincere lo scontro diretto di lunedì con la nazionale lusitana per raggiungerla al primo posto della classifica e puntare su una miglior differenza reti, che dopo le gare di andata premia l'Italia (+2 rispetto al Portogallo).

Un primato che vale l'accesso all'Europeo visto che le 10 vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre le 10 seconde classificate verranno suddivise in due gironi da 5 squadre, con le prime 3 classificate di ciascun girone che accederanno alla fase finale che si terrà il 9 e 10 luglio a Londra.

Gli azzurri 'scenderanno in campo' presso il TIM Space di via Magolfa a Milano e le gare saranno trasmesse dalle ore 16.45 in live streaming su Timvision, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della Figc.