Ginnastica: Cdm ritmica, argento e bronzo per 17enne Raffaeli

Sofia Raffaeli conquista una medaglia d'argento e una di bronzo alla Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica a Sofia, in Bulgaria. La diciassettenne di Fabriano (ha compiuto gli anni lo scorso gennaio) - classe 2004 -, alla sua prima gara in Coppa del Mondo, ha dimostrato un carattere che solo i grandi talenti possiedono. Nella finale con le clavette conquista 24.950 punti validi per la piazza d'onore, finendo dietro alla bulgara Boryana Kaleyn, che supera di un decimo il muro dei 26 punti. Al nastro, invece, la "formica atomica" - così l'hanno soprannominata le compagne - mette insieme 21.350 punti che le assicurano il terzo gradino del podio bulgaro, dietro alla bielorussa Anastasiia Salos, seconda con il personale di 21.600. Trionfa anche in questo attrezzo la padrona di casa, Boryana Kaleyn, oro con 22.150 punti. La ventenne bulgara cala il tris mettendo in bacheca anche la vittoria al cerchio con un 26.150. La palla, invece, è stata vinta dall'israeliana Linoy Ashram, la campionessa europea in carica. La Road to Pesaro è iniziata nel migliore dei modi per la Ritmica italiana. Dopo Sofia il circuito internazionale delle Coppe del Mondo - qualificante per l'Olimpiade di Tokyo si sposta a Tashkent (17-18 aprile), passando per Baku (8-9 maggio) e arrivando alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 29 e 30 maggio.

Al termine della gara, durante i festeggiamenti per Sofia Raffaeli, tutta la delegazione italiana, composta anche da Milena Baldassarri, da Julieta Cantaluppi, dal giudice internazionale Emanuela Agnolucci e dal fisioterapista Alessandro Calcinaro, è stata raggiunta dal presidente della Federazione Mondiale, Morinari Watanabe, il quale si è voluto congratulare personalmente con Sofia per l'incredibile risultato raggiunto alla sua prima gara internazionale da senior.

Nel concorso generale a squadre, invece, grandi assenti le Farfalle di Emanuela Maccarani, ancora in preparazione per la prima uscita ufficiale. L'All-around è stato vinto dalla Bulgaria (pt. 84.350), davanti all'Azerbaijan (pt. 70.950) e al Giappone (pt. 70.650).