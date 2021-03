6 Nazioni: Francia-Galles 32-30, ai Blues ancora una chance

Francia-Galles 32-30 in una partita della quinta e conclusiva giornata del 6 Nazioni 2021, giocata allo allo Stade de France. I Blues hanno ancora la possibilità di vincere il torneo. La Francia giocherà un'ultima partita, un recupero, venerdì prossimo contro la Scozia sempre allo Stade de France e dovrà vincere con il punto bonus offensivo e un distacco di almeno 21 punti per conquistare il 6 Nazioni. I gallesi falliscono il Grande Slam.

Irlanda-Inghilterra 32-18 - Irlanda-Inghilterra 32-18 in una partita della quinta e conclusiva giornata del 6 Nazioni 2021. Come dire che il padre ha battuto il figlio, visto che ct degli irlandesi è Andy Farrell e che il capitano degli inglesi è Owen Farrell. E' curioso notare che nell'edizione di quest'anno del torneo l'Inghilterra ha perso tutte le sfide con le altre 'celtiche', ovvero Scozia, Galles e Irlanda. Ultima partita nel Sei Nazioni per CJ Stander, equiparato sudafricano che gioca nell'Irlanda e che a 30 anni ha annunciato il ritiro dal rugby giocato a fine stagione. Torna in Sudafrica per fare l'agricoltore.