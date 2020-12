Rugby: razzismo, sospeso Pablo Matera

Il capitano e altri due giocatori della nazionale di rugby dell'Argentina sono stati sospesi in via cautelativa per "commenti discriminatori e xenofobi" pubblicati sui social network tra il 2011 e il 2013, ha annunciato ieri sera la federazione argentina Uar.

La commissione disciplinare federale è stata incaricata di aprire un procedimento contro Pablo Matera, Guido Petti e Santiago Socino. "L'Unione argentina del rugby respinge fermamente i commenti discriminatori e xenofobi postati dai membri dei Pumas sui social", ha detto la federazione in un comunicato. In quei tweet Matera parlava di investire persone di colore con la sua auto e denigrava boliviani e paraguaiani. La federazione ha riconosciuto di dover agire, anche se queste pubblicazioni sono vecchie e non "rispecchiano l'integrità personale che i tre hanno mostrato nei colori" dell'Argentina.