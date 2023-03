Calendario ciclismo

5-12 marzo: Parigi-Nizza

6-12 marzo: Tirreno-Adriatico

15 marzo: Milano-Torino

18 marzo: Milano-Sanremo

21-25 marzo: Settimana Coppi e Bartali

22 marzo: Brugge-De Panne

26 marzo: Gent-Wevelgem

1 aprile: GP Miguel Indurain

2 aprile: Giro delle Fiandre

3-8: aprile Giro dei Paesi Baschi

9 aprile: Parigi-Roubaix

11-14 aprile: Giro di Sicilia

12 aprile: Freccia del Brabante

16 aprile: Amstel Gold Race

17-21 aprile: Tour of the Alps

19 aprile: Freccia Vallone

23 aprile: Liegi-Bastogne-Liegi

25-30: aprile Giro di Romandia

6-28 maggio: Giro d’Italia

24-29 maggio: Giro di Norvegia

2 giugno: Giro dell’Appennino

4-11 giugno: Giro del Delfinato

11-18 giugno: Giro di Svizzera

14-18 giugno: Giro del Belgio

14-18 giugno: Giro di Slovenia

22-25 giugno: Campionati Nazionali

1-23 luglio: Tour de France

29 luglio: Classica San Sebastian

29 luglio-4 agosto: Giro di Polonia

5-13 agosto: Mondiali Glasgow

15-19 agosto: Giro di Danimarca

17-20 agosto: Arctic Race

21-27 agosto: Benelux Tour

23-27 agosto: Giro di Germania

26 agosto-17 settembre: Vuelta di Spagna

3-10 settembre: Tour of Britain

13 settembre: Giro della Toscana

14 settembre :Coppa Sabatini

16 settembre: Memorial Pantani

20-24 settembre: Giro del Lussemburgo

20-24 settembre: Adriatica Ionica

30 settembre: Giro dell’Emilia

2 ottobre: Coppa Bernocchi

5 ottobre: Gran Piemonte

7 ottobre: Giro di Lombardia

11 ottobre: Giro del Veneto

15 ottobre: Crono delle Nazioni