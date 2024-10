Tennis: Sinner batte Shelton e va ai quarti a Shanghai

Jannik Sinner ha battuto lo statunitense Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno del mondo si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-1).

Per Sinner è una rivincita rispetto alla sfida dello scorso anno con lo stesso Shelton, che in quell'occasione si impose in tre set dopo che l'azzurro aveva vinto il primo set col punteggio di 6-2, subendo poi il ritorno dello statunitense che si impose 6-3 nel secondo e 7-6 nel terzo.

Nei quarti di finale Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas per 7-6 6-3.

