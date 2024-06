Sinner-Zhang 6-4 / 7-6

Jannik Sinner ha battuto in due set 6-4 / 7-6 il cinese Zhizhen Zhang n. 42 al mondo e primo cinese nell'era Open a raggiungere le semifinali in un torneo sull'erba. L'attuale numero 1 del mondo e il classe 1996 di Shanghai non si erano mai affrontati. L'altoatesino incontrerà in finale Hubert Hurkacz che ha eliminato Sascha Zverev.

