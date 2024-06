Anna Kalinskaya, fidanzata Sinner vola in finale a Berlino: 'Cerco essere brava come lui'

In finale lui, in finale lei. Succede in Germania, dove Jannik Sinner giocherà domani per il titolo dell'Atp 500 di Halle, contro il polacco Hubert Hurkacz (suo abituale compagno di doppio), mentre la sua fidanzata, la 25enne russa Anna Kalinskaya, se la vedrà nell'atto conclusivo del torneo sull'erba di Berlino.

"Anche Jannik è in finale? Io sto cercando di essere brava quanto lui. Questo è un anno fantastico, e in genere cerco di guardare le sue partite, ma oggi proprio non è stato possibile.

Congratulazioni a lui, vedremo se domani riusciamo a seguirci a vicenda, intanto ora gli mando subito un messaggio: sono molto contenta". Così Sinner e Kalinskaya potrebbero ripetere quanto hanno fatto, la settimana scorsa, l'australiano Alex De Minaur e la fidanzata britannica Katie Boulter: una vittoria doppia, e di coppia, ottenuta da lui a Hertogenbosch e da lei a Nottingham. Una vittoria nello stesso week end di tennisti fidanzati avvenne anche 50 anni, nel torneo più prestigioso, a Wimbledon. Jimmy Connors conquistò il titolo del singolare maschile, Chris Evert quello femminile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA