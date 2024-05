Roland Garros, esordio vincente di Sinner contro Eubanks 6-3; 6-3; 6-4

Jannik Sinner è tornato in campo con una vittoria al primo turno del Roland Garros. Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) lo statunitense Christopher Eubanks (n.43) sulla terra rossa dello slam parigino, dopo che un infortunio all'anca lo aveva costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.



Gli organizzatori del Roland Garros hanno attivato la copertura anti-pioggia dello stadio Suzane Lenglen di Parigi, in previsione di probabili pioggie, durante il match tra Jannik Sinner e l'americano Christopher Eubanks.

L'enorme struttura automatica si è lentamente aperta sopra al celebre stadio parigino, mentre Sinner ed Eubanks cominciano il terzo set.



E' stata vista anche la tennista russa Anna Kalinskaya sulle tribune dello stadio Suzanne Lenglen di Parigi, durante il debutto al Roland Garros di Jannik Sinner contro l'americano Christopher Eubanks. Come avviene per ogni campione, Sinner, è finito da qualche tempo nel mirino del gossip. Molto riservato sulla propria vita privata e restio a pubblicare immagini personali sui social, l'altoatesino è ormai seguito dai "paparazzi".

Da marzo non è stato fotografato insieme alla sua fidanzata storica. Anzi, alcune sere fa avrebbe cenato in un ristorante parigino insieme alla Kalinskaya, la stessa che - secondo le riviste di settore - lo avrebbe raggiunto a Torino quando si stava sottoponendo alle visite specialistiche all'anca.

