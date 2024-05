Roland Garros, Sinner torna e vince. E conferma la love story con Kalinskaya, 'sto con Anna'

Jannik Sinner è tornato in campo con una vittoria al primo turno del Roland Garros. Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) lo statunitense Christopher Eubanks (n.43) sulla terra rossa dello slam parigino, dopo che un infortunio all'anca lo aveva costretto a saltare gli Internazionali d'Italia.

"Non sono al 100%, ma l'anca sta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l'aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo migliorare, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante". Sinner ha commentato così l'esordio vincente al Roland Garros.

Il numero 2 del mondo ha mandato segnali incoraggianti muovendosi bene sulla terra rossa parigina, dopo l'infortunio all'anca che lo aveva fermato a Madrid ed escluso dal Masters 1000 di Roma. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet.

"Sto con Anna, quello sì, pero' teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... di più non dico": Sinner, in conferenza stampa a Parigi dopo la sua prima vittoria al Roland Garros, ha risposto così a una domanda sulle voci di una love story con la tennista russa Anna Kalinskaya.

Durante la partita di Sinner è stata vista la tennista russa era stata vista sulle tribune dello stadio Suzanne Lenglen di Parigi. Come avviene per ogni campione, Sinner, è finito da qualche tempo nel mirino del gossip. Molto riservato sulla propria vita privata e restio a pubblicare immagini personali sui social, l'altoatesino è ormai seguito dai "paparazzi". Da marzo non è stato fotografato insieme alla sua fidanzata storica. Anzi, alcune sere fa avrebbe cenato in un ristorante parigino insieme alla Kalinskaya, la stessa che - secondo le riviste di settore - lo avrebbe raggiunto a Torino quando si stava sottoponendo alle visite specialistiche all'anca.

"Giorno dopo giorno mi sento piu forte", ha detto Sinner in conferenza stampa. "Quella di oggi è stata sicuramente una bella partita - ha proseguito -, adesso devo cercare di alzare il livello" per il prossimo turno. "Sono tanto contento di essere di nuovo in campo a competere - ha sottolineato l'azzurro - e contento di essere qui a Parigi. Ho trovato un'atmosfera molto bella. Tanto sostegno, tanta gente".

