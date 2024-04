Conference League: in campo Fiorentina - Viktoria Plzen 0-0 DIRETTA e FOTO

In campo Fiorentina-Viktoria Plzen 0-0 DIRETTA per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.



Vincenzo Italiano

LA VIGILIA

La squadra di Vincenzo Italiano, per accedere alle semifinali per il secondo anno consecutivo, dovrà battere la formazione ceca dopo lo 0-0 dell'andata, un obiettivo non semplice considerando che gli avversari hanno una difesa di ferro avendo subito appena un gol nella competizione dove, come gli stessi viola, sono ancora imbattuti. Intanto c'è grande mobilitazione da parte dei tifosi che stanno lanciando appelli per riempire lo stadio e aiutare la propria squadra in una delle gare più importanti della stagione: i club della curva Fiesole hanno affisso diversi striscioni in alcune delle zone più trafficate della città con il messaggio 'Giovedì tutti allo stadio', proprio per sostenere Biraghi e compagni in questa competizione che l'anno scorso li ha visti arrivare fino in finale. Se in campionato la Fiorentina, dopo il quarto posto con cui ha chiuso il 2023, non sta brillando da alcuni mesi, nelle coppe si sta confermando protagonista, di qui l'obiettivo da parte dell'allenatore, della squadra e dei propri tifosi di provare di nuovo ad arrivare in fondo alla competizione e questo vale anche per la Coppa Italia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA