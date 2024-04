Conference League: Fiorentina in semifinale, Viktoria Plzen battuto 2-0 ai supplementari CRONACA e FOTO

Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 CRONACA nel ritorno dei quarti di finale di Conferece League. Viola in semifinale

GOL e MOMENTI CLOU

Al 108' FIORENTINA-Victoria Plzen 2-0 Per la Viola raddoppia Biraghi



Al 92' FIORENTINA-Victoria Plzen 1-0 - (tempi supplementari) Viola in vantaggio con Nicolas Gonzales

Al 67' Espulso per doppia ammonizione Cadu del Victoria Plzen

Fiorentina - Viktoria Plzen

La Fiorentina domina e vince, la Viola è in semifinale

Serata speciale per la Fiorentina: i viola battono al Franchi per 2-0 il Viktoria Plzen e conquistano la semifinale di Conference League, per il secondo anno consecutivo. Ma la vittoria aiuterà anche l'Italia a schierare cinque squadre in Champions League, grazie al ranking Uefa. Vittoria rotonda, sofferta, ma che nel conto finale poteva essere molto più ampia per le occasioni create da Nico Gonzalez e compagni, e per i legni colpiti. E pensare che Vincenzo Italiano prima della gara ha dovuto rinunciare a Bonaventura (neppure in panchina) per una caviglia dolorante, e a Nzola per motivi personali. Buon primo tempo della Fiorentina, sul piano del gioco fatto di velocità e qualità e sul piano delle occasioni gol, almeno quattro create ma nessuna concretizzata. Al 5' gran lavoro di Kouame sulla sinistra, palla dentro deviata al volo da Belotti ma trova il portiere del Viktoria Jedlička che si supera e dice di no all'attaccante viola con una parata incredibile.

Fiorentina vs Viktoria Plzen

Tre minuti dopo è Kouame che si presenta davanti a Jedlička, servito da Mandragora, ma ancora una volta il portiere ospite ed evita il gol. Al 31' l'occasione più importante dei viola che porta ancora una volta Kouame davanti a Jedlička che compie l'ennesima incredibile parata, poi l'azione prosegue e Belotti coglie un palo di testa in maniera clamoroso. Nel finale di primo tempo il solito Kouame tira molto forte da fuori area ma trova prima la mano di Jedlička e poi la palla si stampa sulla traversa. In pieno recupero, 47', Nico Gonzalez da due metri dalla porta calcia la palla sul fondo. Al rientro, entrambi gli allenatori non cambiano i loro undici iniziali. Al 10' Mandragora prova a sorprendere tutti con una rovesciata in area ospite, dopo aver palleggiato, ma la palla termina di poco sopra la traversa. Un minuto dopo nel Viktoria Plzen esce Vydra ed entra Kliment. Al 20' Italiano richiama in panchina Arthur, autore di una buona partita, e inserisce Maxime Lopez.

Fiorentina vs Viktoria Plzen

Un minuto e avviene un episodio che può cambiare la partita: Dodo viene atterrato fuori area da un intervento da dietro di Cadu, l'arbitro Jesus Gil Manzano ammonisce il brasiliano ma poi viene richiamato al Var e quindi cambia la decisione, estraendo il rosso. La Fiorentina continua a fare la partita e il Viktoria, rimasto in dieci, a difendersi tutti dietro la linea della palla. Al 30' Italiano gioca anche la carta Barak al posto di Beltran. Al 35'' ci prova anche Ranieri da dentro l'area degli ospiti, ma sul suo tiro sul primo palo il portiere Jedlička ci mette la mano e devia in angolo. A tre minuti dalla fine, Italiano inserisce Ikone e Faraoni per Belotti e Dodo. E dopo 6 minuti di recupero le due squadre vanno ai supplementari. La Fiorentina che riparte lasciando in panchina Mandragora e inserendo Quarta, schierando così una difesa a tre per avere un uomo in più tra centrocampo e attacco. E proprio l'argentino riaccende gli entusiasmi viola con un tiro da fuori area che il solito Jedlička devia in calcio d'angolo. Sulla battuta del corner arriva il meritatissimo gol della Fiorentina: Nico Gonzalez arpiona il pallone e di destro insacca la gioia di tutto il Franchi. Prosegue, poi, la serata dei legni colpiti dai viola: al 14' a colpirlo è Quarta di testa. La Fiorentina è sempre più padrona del campo e della partita e al 2' arriva il 2-0: contropiede gigliato con Ikone che si ritrova con quattro compagni contro un avversario solo, arrivato al limite dell'area serve dentro per Biraghi che di destro batte Jedlička. Il finale è solo per amministrare il vantaggio e godersi l'accesso alla semifinale di Conference League dove troverà la vincente tra Brugge e Paok.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA