Giappone in lutto per Akebono, la star del Sumo nato alle Hawaii

Addio al campione dei campioni nel più giapponese degli sport, nonostante non fosse nato in Giappone. L'ex lottatore di sumo di origine hawaiana Akebono Taro, che negli anni '90 divenne il primo non giapponese a raggiungere il grado supremo di yokozuna ("grande campione"), è morto all'età di 54 anni a causa di una insufficienza cardiaca.

Questo colosso di 2,03 metri, la cui rivalità con i campioni Takanohana e Wakanohana ha fatto notizia per anni sulla stampa sportiva nipponica, è stato uno dei rappresentanti dell'ondata di lottatori hawaiani che hanno segnato il sumo fino all'inizio degli anni 2000. Secondo l'agenzia di stampa Kyodo il suo decesso risale all'inizio del mese.

Nato alle Hawaii (Stati Uniti) nel 1969, Chadwick Haheo Rowan fu notato lì da un altro pioniere del sumo hawaiano: Takamiyama, il primo non giapponese a vincere un torneo di sumo, che divenne il suo maestro in questo sport. Akebono ha mosso i primi passi in Giappone nel 1988 sul dohyo, il podio in terra battuta dove si svolgono i combattimenti, contemporaneamente ai due fratelli Takanohana e Wakanohana, discendenti di una lunga stirpe di lottatori di sumo. Scalando rapidamente le classifiche, aiutato dalla sua stazza (233 kg all'apice della carriera) e dalle potenti spinte delle sue lunghe braccia, Akebono divenne nel 1993 il primo 'yokozuna' di origine straniera nella storia del sumo. Ha vinto in totale undici tornei ed è stato scelto per eseguire una dimostrazione di sumo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Nagano, in Giappone, nel 1998.

Dopo il ritiro nel 2001, Akebono si era dedicato ad arti marziali più redditizie, in particolare kickboxing e wrestling.

Ricoverato in ospedale per una cardiopatia nel 2017, aveva riportato gravi postumi motori, soffrendo anche di perdita di memoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA