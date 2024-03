Serie A: Bologna-Inter 0-1, decide un gol di Bisseck

Bologna-Inter 0-1 La cronaca

Vittoria sofferta ma nel complesso meritata per l'Inter, alla quale basta un colpo di testa di Bisseck per avere la meglio sul Bologna. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta mette alle strette quella di Inzaghi ma non è riuscita a sfondare il muro nerazzurro. Tre punti che avvicinano ulteriormente lo Scudetto, mentre i rossoblù frenano la corsa alla Champions ma restano ancora stabilmente al quarto posto

Bologna-INTER 0-1 al37'! Gol di Bisseck! Cross dalla sinistra di Bastoni, inserimento vincente di Bisseck che sfugge alla marcatura di Saelemaekers e di testa batte Skorupski! Si sblocca il risultato al Dall'Ara!

